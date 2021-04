RB Leipzig - FC Bayern 0:1 | Die Noten zum Gipfeltreffen

In der Länderspielpause erhielt der FC Bayern schlechte Nachrichten. Mit Robert Lewandowski fällt der derzeit formstärkste Stürmer der Welt mehrere Wochen verletzungsbedingt aus und Hansi Flick musste sich ausgerechnet im Topspiel gegen den Verfolger aus Leipzig etwas einfallen lassen, um den Ausfall des Polen zu kompensieren. Eric Maxim Choupo-Moting sollte die Lösung des Problems sein.

Julian Nagelsmann ließ im Vorlauf des Spiels verlauten: „Bayern hat auch ohne Lewandowski eine Weltklasse-Mannschaft.“ Trotzdem sollte die Schwächung des Gegners ein Grund mehr für die Roten Bullen sein, mutig ins Spiel zu starten und den Tabellenführer anzugreifen. Einen echten Mittelstürmer bot Nagelsmann aber nicht auf, obwohl Alexander Sörloth und Yussuf Poulsen zur Verfügung standen.

RB mit starkem Beginn

In der Anfangsphase entpuppten sich die Sachsen als aktivere Mannschaft. Das gewohnt hohe Pressing griff und setzte die Bayern-Defensive gehörig unter Druck. Auf die erste richtige Torchance musste man jedoch bis zur 23. Spielminute warten. Nach einem tollen Konter über Kingsley Coman kam Choupo-Moting im Strafraum an den Ball und aus der Drehung zum Abschluss. Der Ball ging jedoch am linken Pfosten vorbei.

Die größeren Ballbesitzanteile münzten die Leipziger nicht effektiv in klare Torgelegenheiten um. So war es Leon Goretzka (38.), der nach toller Vorarbeit von Joshua Kimmich und Thomas Müller mit einem kraftvollen Schuss zum 0:1 traf. Vor der Pause hätten Leroy Sané (41.) und Choupo-Moting (43.) für die immer stärker werdenden Bayern erhöhen können. Allerdings parierte Péter Gulácsi beide Versuche exzellent.

Bayern im Verwaltungsmodus

Nach der Halbzeitunterbrechung konnte Christopher Nkunku (49.) einen Flipperball fast verwerten, doch der Franzose schob das Leder neben das Tor. Nur wenige Momente später kam Marcel Sabitzer (50.) aus acht Metern zu einer großen Chance. Auch Dani Olmo (52. & 53.) schaffte es trotz sehr guter Möglichkeiten nicht den Ausgleich zu erzielen. Allgemein erschien die Mannschaft von Julian Nagelsmann nun zielstrebiger als im ersten Durchgang, belohnte sich dafür jedoch nicht.

Erneut war es Sabitzer (59.), der mit einem Weitschuss aus 21 Metern Manuel Neuer alles abverlangte. Der Torhüter der Nationalmannschaft wehrte den Ball mit einer klasse Parade hinter das Tor. Von den Bayern kam nicht mehr viel. Jamal Musiala (75.) schoss nach Vorarbeit von Serge Gnabry von der Strafraumkante über den Kasten und hatte damit die erste Möglichkeit seiner Mannschaft in Hälfte zwei. Es folgt ein weiterer Torschuss (77.) von Müller, den Gulácsi routiniert abwehrte. Ein weiterer Treffer fiel bis zum Schlusspfiff aber nicht mehr.

Englische Wochen für Bayern, RB hat Wölfe im Nacken

Über das gesamte Spiel zeichneten sich die Torhüter beider Teams mit guten Aktionen aus und ließen ihre Qualität immer wieder aufblitzen. Bei den Bayern überzeugte Choupo-Moting mit einer guten Leistung ohne Schnörkel. Die Torgefährlichkeit von Lewandowski ging dem FCB jedoch ab. Am Mittwoch (21:00 Uhr) trifft der amtierende Champions League-Sieger auf Paris St. Germain. Dank des Schongangs in der zweiten Halbzeit dürfte man einige Kräfte für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gespart haben.

Die Meisterschaftsambitionen der Sachsen haben einen gehörigen Dämpfer erhalten. Der Rückstand auf Bayern beträgt nun sieben Punkte. Mit lediglich drei Zählern Vorsprung auf den drittplatzierten VfL Wolfsburg richtet RB Leipzig den Blick in der Tabelle in den nächsten Wochen voraussichtlich eher nach hinten.

Torfolge

0:1 Goretzka (38.): Kimmich spielt einen klasse Flugball in den Strafraum der Leipziger. Dort schirmt Müller die Kugel routiniert ab, um dem einlaufenden Goretzka aufzulegen. Der schließt mit Power ab und wuchtet den Ball ins kurze Torwarteck.

💥⚽️



Langer Ball in den Strafraum, @esmuellert_ behauptet den Ball und legt zurück. @leongoretzka_ kommt angelaufen und knallt ihn in den Winkel.



♦️ #RBLFCB 0-1 (38')♦️ pic.twitter.com/X5kZDRLZrq — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 3, 2021

Die Noten für RB Leipzig

Eingewechselt:

45‘ Kluivert (4) für Forsberg

73' Poulsen (-) für Haidara

73' Sörloth (-) für Olmo

82' Hwang (-) für Adams

88' Konaté (-) für Poulsen

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

72' Musiala (-) für Goretzka

72' Gnabry (-) für Coman

81' Martinez (-) für Sané