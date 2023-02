Brügges Meijer in die Bundesliga?

Bjorn Meijer (19) vom FC Brügge weckt scheinbar Begehrlichkeiten in den europäischen Topligen. Dem Transferinsider Fabrizio Romano zufolge zeigen Klubs aus der Bundesliga, La Liga und der Premier League Interesse an dem niederländischen Linksverteidiger.

Meijer stand für Brügge in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bisher in 33 Spielen auf dem Rasen, spielte unter anderem in der Champions League. Im vergangenen Sommer holte der belgische Erstligist den Linksfuß für sechs Millionen Euro vom FC Groningen an Bord. Bei Brügge besitzt das Defensivtalent einen Vertrag bis 2026.

