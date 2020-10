Stuttgart: Mavropanos muss unters Messer

Konstantinos Mavropanos hat sich im Testspiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg (3:0) am vergangenen Donnerstag schwer am Knie verletzt. Wie der VfB offiziell mitteilt, muss der griechische Innenverteidiger am Meniskus operiert werden.

Der 22-Jährige ist vom FC Arsenal ausgeliehen und spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg. Für die Stuttgarter stand Mavropanos in den ersten drei Spieltagen lediglich 70 Minuten auf dem Rasen.