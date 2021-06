Akoto wechselt nach Dresden

Dynamo Dresden hat sich in der Abwehr verstärkt. Von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 wechselt Michael Akoto zum Zweitligaaufsteiger. Der 23-Jährige kommt ablösefrei und hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

„Michael Akoto ist ein äußerst athletischer Spieler, der zahlreiche vielversprechende Facetten zu bieten hat, was ihn befähigt, sowohl in der Verteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt zu werden. Darüber hinaus bringt er ein großes Entwicklungspotenzial mit, wodurch wir überzeugt sind, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passen wird“, erklärt Sportgeschäftsführer Ralf Becker den Transfer. Akoto kam in der abgelaufenen Regionalligasaison auf 25 Saisoneinsätze.