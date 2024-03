Nach Sarri-Aus: Auch Trainerstab schmeißt hin

Lazio Rom hat am gestrigen Mittwoch den Rücktritt von Cheftrainer Maurizio Sarri bekanntgegeben. Wie die Italiener jetzt mitteilen, hat nun auch der restliche Trainerstab die Ämter niedergelegt. Sarri und seine Mitarbeiter waren seit 2021 bei Lazio in der Verantwortung, betreuten den Verein in 137 Partien. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück und dem Champions League-Aus im Achtelfinale sowie einem öffentlichen Disput zwischen Trainer und Klubführung warf Sarri hin.

Der Serie A-Klub wird interimsmäßig von Giovanni Martusciello gecoacht, bis ein geeigneter Nachfolger bereitsteht. Als Kandidat auf den Posten wird unter anderem Ex-Lazio-Stürmer und Weltmeister Miroslav Klose gehandelt.