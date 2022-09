Bayerns Goretzka-Problem

Joshua Kimmich und Leon Goretzka galten vor nicht allzu langer Zeit als einer der besten Doppel-Sechsen weltweit. Umso überraschender nun die Information, mit der der ‚kicker‘ in seiner Montagsaufgabe aufwartet. Dem Bericht zufolge präferiert der gesetzte Kimmich Marcel Sabitzer an seiner Seite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Grund: Der Österreicher widmet sich selbstlos Defensivaufgaben, sodass sich Kimmich mehr nach vorne einschalten kann. Goretzka hingegen ist als Box-to-Box-Spieler selbst ständig auf dem Weg nach vorne. Der Tenor im Team sei, dass die Stabilität mit Sabitzer auf der Sechs größer sei.

Beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Samstag spielte Goretzka erstmals seit seiner Verletzung wieder von Beginn an. Der Nationalspieler drängt auf Einsatzzeiten, natürlich auch in Hinblick auf die WM im Winter. Beim Kracher gegen den FC Barcelona am morgigen Dienstag (21 Uhr) spielt allerdings wieder Sabitzer an Kimmichs Seite, wie Julian Nagelsmann heute bestätigte.