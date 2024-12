Kobel-Fragezeichen: BVB an Torhüter-Talent dran

Borussia Dortmund streckt die Fühler nach Torhüter Senne Lammens (22) aus. Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ steht der belgische U21-Nationalspieler von Royal Antwerpen im Fokus des Bundesligisten. Das konkreteste Interesse wird allerdings zur Stunde Manchester United nachgesagt.

Die Borussia ihrerseits könnte das Werben konkretisieren, sollte sich abzeichnen, dass man in der kommenden Spielzeit ohne Champions League-Fußball auskommen muss. Dann nämlich wäre es äußerst schwierig, Stammkeeper Gregor Kobel (27) von einem Verbleib zu überzeugen.

Bis 2027 ist Lammens noch an Antwerpen gebunden. Ein Wechsel im kommenden Sommer rückt dennoch näher, denn der junge Schlussmann peilt den nächsten Karriereschritt an, zumal das die Chancen auf zukünftige Einsätze in der belgischen A-Nationalmannschaft erhöhen würde. Dort gibt es für Superstar Thibaut Courtois (32) unter Nationalcoach Domenico Tedesco keinen Weg zurück.