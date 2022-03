Chaos bei Chelsea: Juve wittert vier Schnäppchen

Die Sanktionen für Oligarch und Putin-Freund Roman Abramovich treffen den FC Chelsea mit voller Härte. Vorerst sind Transfers untersagt und Verträge dürfen nicht verlängert werden. Wie es mit dem Spielerpersonal nach dieser Saison weitergeht, ist offen. Juventus Turin leckt sich die Finger.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wollen sich die Bianconeri nun endlich Wunschspieler Jorginho (30) sichern. Der gebürtige Brasilianer mit italienischem Pass habe es vor allem Massimiliano Allegri angetan, der den Mittelfeldspieler zum Transferziel Nummer eins erklärt haben soll. Wuchern kann Juve mit den in Italien üblichen Steuererleichterungen, dank derer Jorginho vom offerierten Bruttogehalt von neun Millionen sechs Millionen Euro übrig bleiben würden.

Rüdiger soll Chiellini beerben

Damit aber nicht genug. Bereits zu Beginn des Jahres wurden die Turiner mit Antonio Rüdiger (29) in Verbindung gebracht. Nun nimmt der italienische Rekordmeister die Fährte erneut auf. Rüdiger soll die in dieser Saison nicht immer sattelfeste Defensive stabilisieren, sich an der Seite von Giorgio Chiellini (37) im Piemont akklimatisieren und mittelfristig dessen Erbe antreten.

Ziyech & Pulisic im Visier

Aber auch die Offensive soll mit Personal aus London aufgehübscht werden. Gesucht wird nach Flankengeber für den Topstürmer Dusan Vlahovic (22). Hakim Ziyech (28) und Christian Pulisic (23) sollen perfekt ins Suchraster passen.