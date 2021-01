Turin entlässt Giampaolo

Der FC Turin will im Abstiegskampf einen neuen Impuls setzen. Wie der Tabellen-18. der Serie A offiziell bekanntgibt, wurde Cheftrainer Marco Giampaolo mit sofortiger Wirkung entlassen. Wer die Nachfolge des 53-Jährigen antreten wird, teilt Turin nicht mit.

Giampaolo hatte das Amt erst im August übernommen, aus 18 Ligapartien aber nur zwei Siege geholt und einen mageren Punkteschnitt von 0,95 vorzuweisen.

📄 | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX