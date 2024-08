Celtic dran: Schweizer Sanches heiß begehrt

Für Alvyn Sanches von Lausanne Sport könnte in diesem Sommer ein großer Karriereschritt bevorstehen. FT kann Berichte bestätigen, dass Celtic Glasgow Interesse am 21-jährigen Linksfuß zeigt. Darüber hinaus haben aber auch Vereine aus England, Frankreich und Belgien beim Mittelfeldspieler angeklopft, wie FT in Erfahrung bringen konnte.

Die Chancen auf eine Verpflichtung stehen für Celtic aber nicht schlecht. Nach FT-Informationen würde ein Wechsel zum traditionsreichen Serienmeister aus Schottland den U21-Nationalspieler der Schweiz reizen. Eine Entscheidung über seine Zukunft ist jedoch noch nicht getroffen. Bis 2026 steht Sanches noch in Lausanne unter Vertrag, als Ablöse stehen aktuell umgerechnet fünf Millionen Euro im Raum.