Bensebaini zurück im BVB-Training

Niko Kovac kann wohl wieder auf Ramy Bensebaini zurückgreifen. Zur Stunde feiert der Linksverteidiger sein Comeback im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund. Ob der Algerier beim morgigen Champions League-Rückspiel gegen Sporting Lissabon (21 Uhr) eine Option ist, steht noch nicht fest.

Bensebaini verpasste sowohl das Hinspiel in Lissabon (3:0) als auch das kleine Revierderby gegen den VfL Bochum (0:2) am vergangenen Samstag aufgrund einer Muskelverhärtung. Insgesamt absolvierte der 29-Jährige in der laufenden Saison 27 Pflichtspiele für den BVB.