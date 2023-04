Auch Hasenhüttl ein Kandidat bei Leicester

Leicester City fahndet mit Hochdruck nach einem neuen Trainer. Wie Fabrizio Romano berichtet, beschäftigen sich die Foxes mit Rafael Benítez, Ralph Hasenhüttl, Óscar Garcia und Jesse Marsch. Kurios: Die drei letztgenannten Kandidaten trainierten in der Vergangenheit allesamt RB Salzburg.

Am Montag berichteten ‚CaughtOffside‘ und die ‚Sport Bild‘, dass auch Adi Hütter ein heißer Trainerkandidat bei Leicester ist. Der Premier League-Klub trennte sich am vergangenen Sonntag nach dreieinhalb Jahren von Brendan Rodgers. Der Überraschungsmeister von 2016 belegt in England aktuell den 19. Tabellenplatz und kämpft um den Klassenerhalt.

