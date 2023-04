Hütter ein Kandidat bei Leicester

Adi Hütter könnte sich seinen Wusch nach einem Engagement in der Premier League schon bald erfüllen. ‚CaughtOffside‘ und der ‚Sport Bild‘ zufolge ist der Österreicher ein heißer Trainerkandidat bei Leicester City. Die Foxes trennten sich am gestrigen Sonntag von Brendan Rodgers nach dreieinhalb gemeinsamen Jahren. Aktuell belegt der Meister von 2016 den 19. Tabellenplatz in der Premier League und kämpft um den Klassenerhalt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hütter hatte die englische Liga im ‚kicker‘ als „großes Ziel“ bezeichnet. „Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen“, sagte der 53-Jährige weiter. Jetzt könnte das Timing stimmen. Seit seiner Entlassung bei Borussia Mönchengladbach im Sommer ist Hütter auf Klubsuche.

Lese-Tipp

Rodgers & Leicester gehen getrennte Wege