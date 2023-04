Füllkrug: Aufatmen bei Werder

Werder Bremen kann im Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (15:30 Uhr) auf den besten Torjäger im Team bauen. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt der Bundesligist, dass Niclas Füllkrug mit dem Team in die Hauptstadt gereist ist. Der Nationalspieler laborierte zuletzt an einer Wadenverletzung.

Sein Einsatz gegen die Hertha war fraglich. Bei der Pressekonferenz im Vorfeld zur Begegnung mit den Berlinern konnte Trainer Ole Werner gestern noch keine endgültige Entwarnung geben. Nun herrscht offenbar Gewissheit, dass Füllkrug im Olympiastadion auf Torejagd gehen kann.

