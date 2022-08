Chelsea grätscht bei Cucurella dazwischen

Der FC Chelsea handelte sich in diesem Sommer schon so manchen Korb ein. Weder Raphinha (25) noch Jules Koundé (23) – beide wechselten zum FC Barcelona – konnten die Blues an Land ziehen. Bei Linksverteidiger Marc Cucurella (24) von Brighton & Hove Albion will sich Chelsea nicht ein weiteres Mal eine Absage einhandeln. Dementsprechend gehen die Londoner in die Offensive.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, befinden sich Chelsea und Brighton in konkreten Gesprächen über einen Wechsel des spanischen Lockenkopfs. Auch Verhandlungen mit der Spielerseite wollen die Blues in den nächsten Stunden angehen, heißt es. Die Londoner wollen dabei den Transferprozess möglichst kurz halten und zudem mit Levi Colwell (19) ein Abwehrtalent aus den eigenen Reihen in den Deal einbauen, um Manchester City aus dem Rennen zu werfen.

Die Verhandlungen zwischen City und Brighton wurden jüngst auf Eis gelegt, berichtete ‚The Athletic‘. Die Seagulls wollen demzufolge nicht von ihrer Preisforderung von umgerechnet 59,5 Millionen Euro abrücken. City ist bislang nicht bereit, diese Summe auf den Tisch zu legen. Chelsea sieht nun den idealen Zeitpunkt, bei Cucurella dazwischen zu grätschen. Der Spieler selbst präferiert jedoch dem Vernehmen nach einen Wechsel ins Team von Trainer Pep Guardiola.