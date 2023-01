Brandt über BVB-Zukunft: „Alles offen“

Julian Brandt wagt keine Prognose zur eigenen Zukunft. „Bei mir ist alles offen. Ich fühle mich hier wohl, wer weiß aber, wohin der Wind einen weht“, so der Offensivallrounder von Borussia Dortmund im Gespräch mit ‚Sport1‘, „wenn hier alles top läuft, wir uns in den Armen liegen und ich verlängere, dann wäre ich glücklich. Es kann aber alles passieren.“

Seit Sommer 2019 ist Brandt bei den Schwarz-Gelben und vertraglich bis 2024 gebunden. Trotz guter Phasen gelang es dem 27-jährigen Nationalspieler nicht nachhaltig, sein Spiel auf das nächste Level zu heben. Von Reue aber keine Spur: „Ich würde diesen Wechsel jederzeit wieder machen.“ Eines Tages kann er sich eine Rückkehr in seine Heimatstadt Bremen und damit zu Werder vorstellen. „Das wäre jedenfalls eher mein Ding“ als ein finanziell lukrativer Wechsel in Wüste, so Brandt.

