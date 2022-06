City Group will Klub aus Italien

Die City Group steht vor der Übernahme des FC Palermo. Laut ‚Sky Italia‘ will die Investorengruppen, die neben Manchester City auch Eigentümer zahlreicher anderer Klubs ist, nun den ersten italienischen Klub akquirieren. Eine Einigung stehe kurz bevor, so der italienische TV-Sender.

Der FC Palermo ist der Nachfolgeverein des traditionsreichen US Palermo. In der abgelaufenen Saison konnte der Klub aus Sizilien über die Playoffs den Aufstieg in die Serie B klarmachen. Ein Abschluss des Geschäfts wird dem Bericht zufolge in den nächsten Tagen erwartet.