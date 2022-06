Tottenham verpflichtet Bissouma

Tottenham Hotspur hat Yves Bissouma von Brighton & Hove Albion verpflichtet. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen bis 2026 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von über 30 Millionen Euro.

Bissouma ist ein Box-to-Box-Spieler, der in Brighton zuletzt zu den unumstrittenen Leistungsträgern zählte. Für die malisches Nationalmannschaft lief er bislang insgesamt 18 Mal auf.

Bei Tottenham ist Bissouma nach Ivan Perisic (ablösefrei/Inter Mailand) und Fraser Forster (ablösefrei/FC Southampton) der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

✍️ We are pleased to announce the transfer of Yves Bissouma.



Welcome to Spurs, Yves! 💙