Schlotterbeck-Poker: Konkurrenz für den VfB

Der VfB Stuttgart ist nicht der einzige Verein, der Interesse an Nico Schlotterbeck zeigt. Dem ‚kicker‘ zufolge hat auch RB Salzburg die Fühler nach dem Innenverteidiger vom SC Freiburg ausgestreckt. Als Ablöse stehen ein Jahr vor dem Vertragsende acht Millionen Euro im Raum. Den Schwaben werden gute Chancen im Poker um Schlotterbeck eingeräumt. Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Saison vom SC Freiburg an Union Berlin verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim VfB könnte der in der Nähe von Stuttgart aufgewachsene Schlotterbeck den Platz von Marc Oliver Kempf einnehmen. Der 26-Jährige lehnte eine Vertragsverlängerung am Neckar zuletzt ab und steht vor einem Abschied.