Badstuber stichelt gegen den VfB

Holger Badstuber spricht nach seinem Wechsel zum FC Luzern über seinen ehemaligen Arbeitgeber VfB Stuttgart. „Ich hatte schon etliche schwierige Situationen in meiner Karriere. Zuletzt hatte man mich in Stuttgart in eine solche manövriert“, schiebt der 32-Jährige im Interview mit dem ‚Blick' seinem Ex-Klub die Schuld für eine durchwachsene Zeit zu.

Badstuber wurde in der vergangenen Saison in die zweite Mannschaft der Stuttgarter degradiert. Die Situation bewältigte der ehemalige Nationalspieler professionell und wurde dafür auch von den Fans gelobt: „Ich stelle mich den Umständen immer. Wenn ich was beginne, bringe ich es auch zu Ende.“