Bericht: Bundesliga-Dreikampf um Medic

Durch einen starken Start in die Rückrunde konnte der FC St. Pauli dem Abstiegssumpf erst einmal entkommen. Alle vier Spiele gewannen die Kiezkicker seit der WM-Pause – Platz acht, neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Einer der wichtigsten Akteure bei den Hamburger ist aktuell wieder einmal Jakov Medic. Der 24-Jährige ist nicht nur der Abwehrchef bei den Paulianern, sondern trat in den vergangenen Wochen auch als doppelter Torschütze in Erscheinung. Das weckt natürlich auch die Aufmerksamkeit anderer Vereine.

St. Pauli zu Verkauf bereit

Bereits im vergangenen Sommer zeigte der VfB Stuttgart Interesse am kroatischen 1,93 Meter-Hünen, doch St. Pauli wollte den Leistungsträger nicht ziehen lassen. Nach dem Ende der Saison ist der Zweitligist aber wohl machtlos: Medics Vertrag läuft 2024 aus und die Kiezkicker können auf die fällige Ablöse nicht verzichten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeigen aktuell drei Klub Interesse am Kroaten.

Zum einen sei da der VfB, der über den Sommer hinaus bei Medic am Ball geblieben sei. Zum anderen seien mittlerweile auch der FSV Mainz 05 und der VfL Bochum in den Poker um den 24-Jährigen eingestiegen. Gut möglich also, dass Medic in der kommenden Saison in der ersten Liga zu sehen sein wird.