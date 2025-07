27 Millionen: Benfica schnappt sich Ríos

Richard Ríos wagt das Abenteuer Europa. Wie Benfica Lissabon offiziell mitteilt, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis 2030. Für die Dienste des flexiblen Mittelfeldakteurs überweist der portugiesische Vizemeister 27 Millionen Euro an Palmeiras.

Der kolumbianische Nationalspieler (21 Einsätze) stand bei der Klub-WM in jedem Spiel in der Startaufstellung und spielte sich in den Fokus europäischer Klubs. Neben Benfica bekundete auch die AS Rom Interesse an Ríos.