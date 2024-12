Wolfsburg: Christensen spricht über Vavro-Zukunft

Ob die Zukunft von Denis Vavro in Niedersachsen liegt, steht noch in den Sternen. VfL Wolfsburg-Geschäftsführer Peter Christiansen stellt im ‚kicker‘ hohe Erwartungen an den Innenverteidiger: „Er ist hier, um sich in einer starken Liga zu zeigen und uns zu beweisen, dass er dauerhaft Spieler des VfL Wolfsburg sein kann. Wir werden sehen.“

Grundsätzlich ist man von der Qualität des Leihspielers vom FC Kopenhagen aber überzeugt: „Wir wussten genau, welche Qualitäten Denis mitbringt.“ Für eine feste Verpflichtung müssten die Wölfe jedoch die im Leihdeal verankerte Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro ziehen. Bislang stand der 28-Jährige in zehn Spielen für den VfL auf dem Platz.