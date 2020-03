Robinson erklärt gescheiterten Milan-Wechsel

Antonee Robinson klärt auf, weshalb im Januar der Wechsel von Wigan Athletic zum AC Mailand nicht zustande kam. „Während meiner medizinischen Untersuchung für den AC Mailand am Deadline Day wurde eine Unregelmässigkeit in meinem Herzrhythmus festgestellt. Es waren weitere Tests erforderlich, um sicherzustellen, dass der Transfer abgeschlossen und ratifiziert werden konnte. Die Zeit reichte nicht aus, um dies vor der Transferfrist abzuschließen“, erklärt 22-Jährige gegenüber vereinseigenen Medien.

Robinson spielt seit 2018 für Wigan. Seitdem macht der Linksverteidiger mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Nachdem der Befund bei Robinson festgestellt wurde, stand US-Amerikaner nicht mehr auf dem Platz. „Nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal des Vereins und unabhängigen Spezialisten wurde beschlossen, dass ich Ende des Monats einen medizinischen Eingriff benötigen werde, um die Unregelmässigkeit in meinem Herzrhythmus zu beheben“, fügt er an. Sein Vertrag beim englischen Zweitligisten ist noch 2022 datiert.

