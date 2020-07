Barça: Kommt Blanc für eine Saison?

Die Champions League darf Quique Setién offenbar noch mit dem FC Barcelona zu Ende spielen, danach wird die Zeit des 61-Jährigen im Camp Nou aber wohl enden. Der Spanier hatte zwar erst im Januar bei Barça übernommen, nach dem Verlust des Meistertitels an Real Madrid und vielen enttäuschenden Darbietungen ist Setién aber nicht zu halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Es ist der Zeitpunkt, an dem das Gesetz der Branche normalerweise vorgibt, dass diverse Berater ihre Klienten in Position bringen und zahlreiche Namen mit Barça in Verbindung gebracht werden.

Erst Blanc, dann Xavi

Dieses Mal herrscht aber überraschend Klarheit. Wie die ‚L’Équipe‘ in ihrer heutigen Titelstory berichtet, ist Xavi Hernández die mittelfristige Wunschlösung der Blaugrana. Informationen, die die katalanische ‚Sport‘ so bestätigt. Das Problem: Der 40-jährige Ex-Barça-Star ist derzeit Trainer von Al-Sadd in Katar und in diesem Sommer wohl nicht zu haben.

Barcelona sucht also nach einer Übergangslösung, die den Cheftrainer-Stuhl über die Dauer einer Spielzeit für Xavi warmhält. Und auch hier sind sich die französischen und katalanischen Blätter überraschend einig: Laurent Blanc ist der derzeit wahrscheinlichste Kandidat für diesen Posten.

Laut der ‚Sport‘ „steigt die Aktie“ des 54-Jährigen zunehmend bei den Barça-Verantwortlichen. Der ‚L’Équipe‘ zufolge ist es vor allem Sportdirektor Eric Abidal (40), der sich für seinen französischen Landsmann starkmacht.

Seit 2016 ohne Job

Der 54-Jährige soll von der Aussicht Barça trainieren zu dürfen – und sei es nur für ein Jahr – begeistert sein. Für Blanc wäre es die erste Anstellung seit vier Jahren. Zwischen 2013 und 2016 hatte der Weltmeister von 1998 bei Paris St. Germain an der Seitenlinie gestanden.