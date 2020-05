Camavinga über das Interesse großer Klubs

Eduardo Camavinga von Stade Rennes bleibt angesichts des Interesses großer Klubs – unter ihnen Borussia Dortmund – entspannt. Im ersten Interview seiner noch jungen Karriere verrät der 17-Jährige gegenüber der Lokalzeitung ‚Ouest France‘: „Ehrlich, ich konzentriere mich da nicht so drauf. Es ist schön zu sehen, dass so große Klubs Interesse zeigen, aber es interessiert mich nicht so. Vor allem, weil ich in Rennes bin. Wir werden sehen, was passiert. Meine Eltern und Agenten kümmern sich darum.“

Zuletzt kursierte in Frankreich die Meldung, Camavinga habe sich mit seinen Klub-Bossen im Laufe der Saison darauf geeinigt, noch ein Jahr zu bleiben, falls Rennes die Champions League erreicht. Der Mittelfeldspieler will davon nichts wissen: „Hätte es mitten in der Saison so einen wichtigen Deal gegeben, würde ich davon wissen. Wir werden am Ende der Saison sehen, was meine Zukunft bringt.“ Rennes muss im nächsten Jahr möglicherweise also ohne Camavinga in der Königsklasse antreten.