VfB verlängert mit Suver

Der VfB Stuttgart setzt weiterhin auf die Dienste von Eigengewächs Jakov Suver. Wie die Schwaben offiziell mitteilen, erhält der 18-Jährige pünktlich zu seinem Geburtstag ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Suver ist in der Innenverteidigung beheimatet und spielt seit 2012 für die Stuttgarter Jugendteams. Auch für die Auswahlen des DFB bestritt der Abwehrmann schon einige Partien. „Jakov hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Wir trauen ihm mittelfristig den Sprung in den Profibereich zu“, sagt der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger.