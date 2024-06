Lyon: Lacazette kurz vor dem Abflug

Der saudi-arabische Klub Al Qadsia steht kurz vor einer Verpflichtung von Lyon-Stürmer Alexandre Lacazette. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato soll eine Delegation des Wüstenklubs momentan in Lyon weilen, um mit OL-Sportdirektor David Friio zu verhandeln. Vieles spricht dafür, dass Lacazette den Abflug macht.

Der 33-Jährige verzeichnete in der abgelaufenen Ligue 1-Saison in 29 Einsätzen 22 Scorerpunkte (19 Tore, drei Vorlagen). Für die anstehenden Olympischen Spiele wurde Lacazette von U21-Nationaltrainer Thierry Henry in das französische Aufgebot nominiert.