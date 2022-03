Spurs: Lloris über Verlängerung & Conte

Hugo Lloris hat die vergangenen Monate bei Tottenham Hotspur Revue passieren lassen. „Ich habe meinen Vertrag vor eineinhalb Monaten verlängert. Die Dinge wurden schnell und mit viel Respekt mit der Klubführung geklärt“, so der Torhüter und Kapitän der Spurs im Interview mit ‚Europe1‘. Bis 2024 ist der 35-Jährige nun an seinen Klub gebunden.

Sportlich gab es bei Tottenham zuletzt nicht immer Grund zur Freude, unter Trainer Antonio Conte sieht Lloris aber „echten Fortschritt. Wir gehen in eine klare Richtung und auch wenn wir im Februar ein paar Schwierigkeiten hatten, habe ich das Gefühl, dass wir als Team ein neues Level erreichen. Ich denke wir sind bereit für den Schlussspurt und den Einzug in den Europapokal.“ Zurzeit stehen die Spurs in der Premier League auf Rang fünf.