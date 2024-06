Nicht nur Kimmich: Flick will nächsten Bayern-Star

Hansi Flicks Vorstellung beim FC Barcelona ist gerade ein paar Tage her, da nehmen schon die Gerüchte um mögliche Transfers Fahrt auf. Nach Joshua Kimmich (29) hat der 59-Jährige anscheinend einen weiteren Profi des FC Bayern ins Visier genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rede ist von Flügelflitzer Kingsley Coman, der vertraglich bis 2027 gebunden ist, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit in München aber durchaus zur Disposition steht. Nach Informationen der ‚Bild‘ möchte Flick seinen früheren Schützling ins Camp Nou locken.

Lese-Tipp

Neue Vorzeichen: Kompany lässt Bayern-Duo hoffen

Den Katalanen wird großes Interesse am französischen EM-Fahrer nachgesagt. Konkret sei die Spur noch nicht, da der 27-Jährige aktuell eine Adduktorenverletzung auskuriert. Im Anschluss an die Europameisterschaft könnten die Verhandlungen jedoch intensiviert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin soll der deutsche Rekordmeister einem Verkauf im Falle einer adäquaten Ablöse offen gegenüberstehen – rund 70 Millionen Euro standen zuletzt im Raum. Und Coman könnte die Aussicht auf die spanische Meisterschaft reizen, hat er doch schon in Deutschland mit dem FCB, in Frankreich mit Paris St. Germain sowie in Italien mit Juventus Turin den nationalen Titel abgeräumt.