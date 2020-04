Zwei Neue für die Spurs?

Tottenham Hotspur zeigt Interesse an Innenverteidiger Issa Diop von West Ham United. Wie FT aus Frankreich erfuhr, kann sich auch der 23-Jährige einen Wechsel zum Stadtrivalen vorstellen. Ein Angebot liegt noch nicht vor, der Kontakt zu Diops Entourage ist aber rege. Sein Vertrag bei West Ham endet 2023. Die Hammers hatten Diop 2018 für 25 Millionen Euro vom FC Toulouse verpflichtet.

Ebenfalls im Spurs-Visier: Mittelstürmer Raúl Jiménez von den Wolverhampton Wanderers. Tottenham-Trainer José Mourinho hat dem Vertrautenkreis des Mexikaners zu verstehen gegeben, dass Jiménez die Priorität für den Angriff der Spurs sei, sofern genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Wolves zahlten im vergangenen Sommer 38 Millionen Euro Ablöse an Benfica Lissabon. Der 28-jährige Jiménez verbuchte in dieser Saison 22 Tore und zehn Assists in 44 Pflichtspielen.