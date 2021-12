Medien: Fekir verlängert bei Betis

Nabil Fekir und Betis Sevilla haben sich offenbar auf eine langfristige Zusammenarbeit verständigt. Nach Informationen von ‚Goal.com‘ besteht eine Einigung zwischen Spieler- und Vereinsseite. Der Linksfuß werde in Kürze seine Unterschrift unter ein neues, bis 2026 datiertes Arbeitspapier setzen. Der aktuelle Vertrag des Franzosen läuft bis 2023. Auch Fekirs Bruder, Yassin, stehe vor einer Verlängerung bis 2026. Der 24-jährige spielt für Betis‘ zweite Mannschaft.

In den kommenden Tagen ist dem Bericht zufolge eine offizielle Bestätigung seitens des Klubs zu erwarten. Bei den Andalusiern ist Fekir der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Seit seinem Wechsel von Olympique Lyon im Sommer 2019 gelangen dem heute 28-Jährigen in 90 Pflichtspielen 16 Treffer und 17 Assists.