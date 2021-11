Balerdi in Marseille: Endlich angekommen

Gerade einmal fünf Profispiele hatte Leonardo Balerdi für die Boca Juniors absolviert, ehe Borussia Dortmund zuschlug. Stolze 15 Millionen Euro zahlte der BVB im Januar 2019 für den damals 19-Jährigen, der als großes Versprechen für die Zukunft ins Ruhrgebiet wechselte.

Sein unbestritten vorhandenes Talent durfte Balerdi dann aber nicht zeigen. Der Innenverteidiger kam unterm Strich häufiger für das Regionalliga-Team als für die erste Mannschaft zum Einsatz. 135 Profiminuten verzeichnete der Argentinier insgesamt beim BVB. „Manchmal denke ich schon, dass der Wechsel nach Europa vielleicht etwas zu früh kam“, gibt Balerdi im Interview mit FT zu, fügt jedoch an: „aber dann denke ich daran, dass es auch Vorteile hatte. Ich habe jetzt zwei Jahre mehr Erfahrung in Europa.“

Für elf Millionen zu OM

Diese Erfahrung nutzt er zurzeit bei Olympique Marseille. Die Südfranzosen holten den 22-Jährigen im Sommer 2020 zunächst auf Leihbasis und dann für elf Millionen Euro fest. Somit endete Balerdis Zeit beim BVB zwar als sportliches Missverständnis, nicht aber als finanzielles Desaster.

In Marseille freut man sich derweil über einen entwicklungsfähigen Innenverteidiger. Bereits in Balerdis ersten Wochen bei OM prognostizierte der damalige Trainer André Villas-Boas, dass er zu einem der besten Abwehrspieler Europas werden könnte. „Das hat mir auch den Ansporn gegeben, mich selbst zu übertreffen und immer alles geben zu wollen“, erklärt Balerdi.

Durchbruch unter Sampaoli

Regelmäßig in der Startelf steht der 22-Jährige aber erst, seitdem Jorge Sampaoli das Traineramt bei OM übernommen hat. „Er hat mir zu mehr Spielzeit und Selbstvertrauen verholfen. Das ist für meine Weiterentwicklung sehr wichtig“, so Balerdi. In der aktuellen Saison stand der Innenverteidiger bereits achtmal in der Startelf beim Tabellenvierten der Ligue 1 – für keinen anderen Verein absolvierte er in seiner Karriere mehr Profispiele.

Der Argentinier ist endgültig in Europa angekommen: „Es ist der erste Verein in Europa, bei dem ich mich gut eingelebt habe und bei dem ich viel spiele. Es ist ein Verein, der mich an Boca Juniors – meinen Herzensverein – erinnert. Daher werde ich alles tun, um so lange wie möglich hierzubleiben, den Fans Freude zurückzugeben und das Beste für den Verein zu tun.“

Das vollständige Interview gibt es hier.