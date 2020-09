Kovac: Badiashile bleibt in Monaco

Benoît Badiashile wird wohl auch in der kommenden Saison für die AS Monaco spielen. „Wir wollen ihn nicht verkaufen“, bekräftigt Trainer Niko Kovac gegenüber ‚Téléfoot‘, „er wird sicher hierbleiben.“ Mehrere Klubs aus dem Ausland, zu denen auch Bayer Leverkusen gehört, zeigen Interesse am jungen Franzosen.

Bis 2024 ist Badiashile noch an seinen Heimatklub gebunden. Unter Kovac ist der 19-jährige bisher gesetzt und traf in zwei Ligue 1-Spielen jeweils einmal.