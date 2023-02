Zoller: Karriereende in Bochum?

Simon Zoller würde seine Karriere gerne beim VfL Bochum beenden. Der Stürmer erklärt in dem ‚kicker‘-Podcast ‚FE:male view on football‘: „Ich gehe fast davon aus, dass der VfL mein letzter Verein sein wird, weil ich mich hier einfach extrem wohl fühle.“ Der 31-Jährige führt aus: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag nach dieser Saison und ich hoffe, dass es hier weitergeht und dass ich dem Verein in irgendeiner Funktion etwas geben kann.“

Bis zu seinem Karriereende wolle der Rechtsfuß noch zwei, drei Jahre spielen. Im Anschluss sei er für alles offen – auch für eine Rolle beim VfL: „Ich kann mir schon vorstellen, im Verein zu bleiben und da eine gewisse Rolle einzunehmen. Vielleicht nicht in der ersten Reihe, sondern eher im Hintergrund, um Struktur zu geben und etwas zu entwickeln.“ Zoller war Anfang 2019 vom 1. FC Köln an die Castroper Straße gewechselt. Seitdem stand er für die Bochumer 99 Mal auf dem Rasen und war an 52 Treffern direkt beteiligt (32 Tore, 20 Vorlagen).

