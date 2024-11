Neuer Vertrag: Inter will Bisseck belohnen

Die hervorragenden Leistungen von Yann Aurel Bisseck bei Inter Mailand könnten zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier für den Verteidiger honoriert werden. Laut ‚Sky‘ sind nur noch Details zu klären bis zur Unterschrift unter einen neuen Vertrag bis 2029.

In der laufenden Spielzeit gehört der 23-jährige Rechtsfuß zum erweiterten Kreis der Stammspieler bei den Nerazzurri. Wettbewerbsübergreifend kam Bisseck in zehn Spielen zum Einsatz, sechs Mal stand er dabei in der Startformation.