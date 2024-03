Bayern-Boss öffnet Nagelsmann die Tür

Beim FC Bayern hat man die Personalie Juliuan Nagelsmann perspektivisch noch nicht zu den Akten gelegt. „Ich glaube, da haben ja schon ganz andere gesagt, dass man im Fußball nie etwas ausschließen sollte“, erklärt Jan-Christian Dreesen, der Vorstandschef des FC Bayern, auf Nachfrage der ‚Abendzeitung‘. Allerdings sei dies „Zukunftsmusik und heute kein Thema“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum Sommer steht Nagelsmann als Nationaltrainer beim DFB unter Vertrag. Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch völlig offen. Diverse Klubs bekunden Interesse an Nagelsmann. Dieser will am liebsten schon vor der Europameisterschaft einen neuen Vertrag unterschreiben.