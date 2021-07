Werder in Gesprächen mit Pavlenka

Die Zukunft von Jiri Pavlenka (29) soll zeitnah geklärt sein. „Wir sind in Gesprächen“, wird Frank Baumann von der ‚DeichStube‘ zitiert. Der Geschäftsführer Sport stellt seinem Keeper eine weitere Saison in grün-weiß in Aussicht stellt: „Wir haben immer gesagt, dass ein Verbleib für Jiri grundsätzlich vorstellbar ist. Aber das heißt nicht, dass wir uns schon einig sind.“

Zuletzt ließ schon Pavlenkas Berater Pavel Pillar durchblicken, dass der aktuelle Trend Richtung Verbleib in Bremen geht. Sein Klient besitzt an der Weser noch einen Vertrag bis 2022 und könnte Werder frisches Geld in Form einer Ablöse bescheren. Darauf deutet derzeit jedoch wenig hin – der Markt steht still.