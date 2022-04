Wolfsburg: Ansagen an Marmoush & Brekalo

Marcel Schäfer ist nicht gerade glücklich darüber, dass sich Angreifer Omar Marmoush zuletzt offen für einen Abschied vom VfL Wolfsburg gezeigt hat. „Er hat Vertrag, der sollte nicht nur für uns, sondern auch für ihn bindend sein“, wird der VfL-Sportdirektor vom ‚kicker‘ zitiert. „Wir entscheiden, was im nächsten Jahr passieren wird. Den einen oder anderen Satz kann ich nicht nachvollziehen.“

Einmal mehr betont Schäfer: „Die Leihe (beim VfB Stuttgart, Anm. d. Red.) war erfolgreich, Omar hat eine tolle Entwicklung bei einem Erstligaklub genommen. Wir freuen uns, dass er im Sommer zurückkommt.“ Marmoush zeigte sich zuvor nicht ganz so sicher. „Mein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023, das bedeutet, dass ich im Sommer zurückkehre. Aber wer weiß, was passiert“, sagte der 23-jährige Ägypter und zog damit den Ärger seines Chefs auf sich.

Auch zu Josip Brekalo (23), eine weitere Wolfsburger Leihgabe und diese Saison für den FC Turin am Ball, findet Schäfer deutliche Worte, aufgegriffen von der ‚Bild‘: „Stand heute ist es so, dass Josip im Sommer zu uns zurückkehren wird. Wir planen selbstverständlich mit ihm.“ Für 13 Millionen Euro kann Torino den kroatischen Mittelfeldspieler fest unter Vertrag nehmen, doch das gestaltet sich schwierig.