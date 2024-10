Winter-Wechsel: Real trifft Frimpong-Entscheidung

Real Madrid muss viele Monate auf seinen etatmäßigen Rechtsverteidiger Dani Carvajal verzichten, der mit einem Kreuzbandriss und einem Meniskusschaden ausfällt und sucht gegenwärtig nach einem kurzfristigen Ersatz. Dieser wird nach Angaben von ‚Sky‘ in diesem Winter nicht auf den Namen Jeremie Frimpong hören. Der 23-jährige Schienenspieler wird seit einigen Tagen als möglicher Kandidat bei den Königlichen gehandelt.

Zu einem Winterwechsel des Niederländers wird es laut dem Bezahlsender jedoch in keinem Fall kommen. Zum einen habe der Spieler kein Interesse daran, Bayer im nächsten Transferfenster zu verlassen, zum anderen gilt die Ausstiegsklausel in Frimpongs bis 2028 befristeten Vertrag lediglich am Saisonende. Dann darf der Rechtsfuß – wie auch bereits im vergangenen Sommer – seinen Klub für eine Summe im Bereich von 40 bis 45 Millionen Euro verlassen.

Weiter im Blick

Im Winter müsste Real eine Ablöse mit Leverkusen frei verhandeln. Diese dürfte dementsprechend deutlich höher ausfallen und das ist nicht im Sinne des spanischen Meisters. Leverkusen wiederum ist laut ‚Sky‘ über das Interesse der Königlichen informiert, gilt aber nicht als ein Verein, der gerne Spieler im Winter abgibt.

Aufgeschoben ist laut ‚Sky‘ allerdings nicht aufgehoben. Real beobachtet Frimpong weiter und erwägt einen Transfer im kommenden Sommer. Dann wäre Carvajal aller Voraussicht nach zwar wieder fit, aber auch schon 33 Jahre alt. Ein Umbruch steht dem Klub auf der Position also so oder so bevor. Frimpong gilt als heißer Kandidat und ist jung genug, um es dem Spanier gleichzutun und noch einige Jahre die rechte Seite zu beackern.