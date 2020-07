Inter: Conte reagiert auf Messi-Gerüchte

Antonio Conte will von den aktuellen Gerüchten um Lionel Messi nichts wissen. Gegenüber ‚Sky Italia‘ sagte der Trainer von Inter Mailand nach dem gestrigen Sieg gegen die SSC Neapel (2:0): „Es ist einfacher, den Mailänder Dom zu bewegen, als Messi hierhin zu holen. Ich schaue auf die Jungs, die ich habe, sie geben mir viel und dafür bin ich dankbar.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Messi vage mit einem Transfer zu Inter in Verbindung gebracht worden – unter anderem weil sein Vater sich ein Haus in Mailand gekauft hatte. Indirekt befeuerten die Nerazzurri die Gerüchte aber auch selbst. So zeigte der TV-Sender ‚PPTV‘ vor dem gestrigen Napoli-Spiel ein Bild des Mailänder Doms, auf den die Silhouette von Messi projiziert war. ‚PPTV‘ gehört Suning, das auch der Eigentümer von Inter ist.