HSV: Klare Kante im Poreba-Poker

Der Hamburger SV möchte Lukasz Poreba behalten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Rothosen dies bereits den Verantwortlichen der interessierten Vancouver Whitecaps mitgeteilt. Beim HSV schätze man den 24-Jährigen zu sehr als verlässlichen Joker.

Als solcher kam er bereits zu 13 Pflichtspiel-Einsätzen in der laufenden Saison. Hinzukommen drei Spiele, die der polnische Mittelfeldspieler in der Startelf begann. Im Sommer hatte der HSV 750.000 Euro an den RC Lens für Poreba bezahlt.