Atléticos Rekordcoach: Neue Details zur Simeone-Verlängerung

Diego Simeone bleibt Atlético Madrid allem Anschein nach langfristig treu. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben sich der 53-Jährige und die Colchoneros auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 verständigt. Ursprünglich habe Simeone seinen 2024 auslaufenden Vertrag lediglich um zwei weitere Jahre verlängern wollen, sei seinem langjährigen Arbeitgeber bei der Vertragslaufzeit letztlich aber entgegengekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Marca‘ zufolge ist mit der Bekanntgabe der Verlängerung in den nächsten Tagen zu rechnen. Die Rojiblancos wollen die aus ihrer Sicht freudige Nachricht „eher früh als spät“ vermelden. Simeone hat beim La Liga-Klub seit Ende 2011 das Sagen, hätte 2027, sofern er seinen Kontrakt nicht noch einmal verlängert, also knapp 16 Jahre in der Hauptstadt an der Seitenlinie gestanden. Noch nie wurde die Mannschaft von Atlético länger von einem Coach trainiert.

Lese-Tipp

Real: Offizielles Statement zu Mbappé

Zuvor in der Woche berichtete der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘, dass die Ausdehnung der Zusammenarbeit für den Argentinier mit einer deutlichen Gehaltskürzung einhergeht. Simeone soll künftig rund fünf Millionen Euro weniger verdienen – von einer 30-prozentigen Kürzung seines 16,5 Millionen schweren Nettoverdiensts ist die Rede.