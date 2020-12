HSV: Boldt gibt Update zu Ambrosius

Der Hamburger SV arbeitet weiter an der Verlängerung mit Innenverteidiger Stephan Ambrosius. „Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn gerne länger an uns binden wollen“, sagt Sportvorstand Jonas Boldt gegenüber der ‚Bild‘, „und dass er auf einem guten Weg ist, was seine Leistung betrifft. Wir sind mit seinem Berater im Austausch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass auch Celtic Glasgow Interesse am 21-Jährigen zeigt. Nun allerdings befindet sich der HSV bei Ambrosius der ‚Bild‘ zufolge „auf der Zielgeraden“. Den am Saisonende auslaufenden Vertrag des gebürtigen Hamburgers wollen die Rothosen um vier Jahre verlängern. Ambrosius hat sich inzwischen in der HSV-Abwehrzentrale festgespielt (achtmal Startelf seit Saisonbeginn).