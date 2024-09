Stammplatz-Verlust? Pavlovic ohne Angst vor Palhinha

Aleksandar Pavlovic macht sich keine Sorgen darüber, dass er seinen Stammplatz beim FC Bayern an Neuzugang João Palhinha verlieren könnte. Auf entsprechende Nachfrage entgegnet der 20-Jährige im Interview mit ‚ran‘: „Nein, darüber denke ich nicht nach. Vielleicht spielen wir ja auch mal gemeinsam im Zentrum, auch das ist eine Möglichkeit. Ich weiß, was ich kann und wie hart ich täglich an mir arbeite. Konkurrenz auf höchstem Niveau gehört bei einem Verein wie dem FC Bayern dazu, das weiß jeder hier im Kader.“

Bislang hat Pavlovic im Duell mit Palhinha die Nase vorn: In allen drei Pflichtspielen der Saison stand er von Beginn an auf dem Platz. Trotzdem weiß das Mittelfeld-Juwel, dass er sich noch weiter verbessern kann: „Ich will körperlich auf jeden Fall noch zulegen. Daran arbeite ich schon seit einiger Zeit. Genau wie am Defensivverhalten. Da habe ich in den vergangenen Monaten aber auch schon einige Schritte in die richtige Richtung gemacht.“