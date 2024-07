Braunschweig verlängert mit Gómez

Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Johan Gómez verlängert. Der 22-jährige US-Amerikaner, der in der abgelaufenen Saison in allen 34 Zweitligaspielen auf dem Rasen stand, unterschreibt bis 2027. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

„Johan hat sich schnell in die Mannschaft integriert und die Art und Weise unseres Fußballs verinnerlicht. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung soll Johan auch in Zukunft ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft sein“, freut sich Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport der Löwen, über die Vertragsverlängerung. Gómez selbst schaut positiv in die Zukunft: „Ich bin überzeugt, dass ich hier die besten Bedingungen habe, um meine Entwicklung weiter voranschreiten zu lassen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg, der vor uns liegt und kann es kaum erwarten, bis die neue Saison beginnt.“