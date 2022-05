Werder: Toprak lässt Zukunft offen

Ömer Toprak hat Einblick in die Gespräche über seine Zukunft gewährt. „Ich genieße jetzt erstmal den Moment, alles andere kann ich nicht beantworten“, sagte der Kapitän des SV Werder Bremen im Anschluss an den feststehenden Aufstieg bei der ‚ARD‘. Es könne „in alle Richtungen gehen“, so Toprak, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Vieles spreche für Werder, bekräftigte der 32-Jährige, den vor allem im Saisonfinale immer wieder Verletzungen geplagt hatten. „Ich muss schauen, wie es gesundheitlich ausschaut“, stellte Toprak klar.