Benzema: Traum von Lyon?

Karim Benzema würde seine Karriere angeblich gerne bei Olympique Lyon beenden. „Zurück zu Lyon? Ehrlich gesagt, denke ich ja. Wir sprechen regelmäßig miteinander und er sieht alle ihre Spiele. Außerdem hat er nie im neuen Groupama Stadion gespielt. In seinem Kopf ist dieser Wunsch, er hat Lyon im Herzen“, so die Worte von Ex-Berater Karim Djaziri gegenüber ‚Inside Gones‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 33-jährige Stürmer kommt in der laufenden Spielzeit auf 15 Tore und fünf Assists in 24 Pflichtspielen. Benzemas aktueller Kontrakt in Madrid endet 2022. Er war im Sommer 2009 von Lyon ins Bernabéu gewechselt.