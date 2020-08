Max-Transfer: „Ein ganzes Stück auseinander"

Linksverteidiger Philipp Max vom FC Augsburg sieht seine Zukunft bei der PSV Eindhoven. Wie Geschäftsführer Sport Stefan Reuter gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt, hängt der Transfer des 26-Jährigen zurzeit aufgrund der Ablösesumme in der Warteschleife. „Wir haben klare Vorstellungen. In welche Größenordnung man vorstoßen muss, ist dem anderen Verein bekannt“, so der 53-Jährige. Bei der Ablösesumme liege man noch „ein ganzes Stück auseinander“.

„Gerade aktuell hat man nichts zu verschenken. Philipp Max hat enorme Qualität. Wir wissen alle, wie wichtig er in den letzten Jahren für uns war. Ein Spieler hat einen gewissen Marktwert. Entweder wird der bezahlt oder eben nicht“, so Reuter weiter. Max, der bei den Fuggerstädtern noch einen Kontrakt bis 2022 besitzt, absolvierte in der vergangenen Saison 31 Einsätze und erzielte dabei acht Tore.