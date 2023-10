Nächster Bayer-Coup: Frimpong vor Verlängerung

Bayer Leverkusen kann wohl schon in Kürze die nächste wichtige Vertragsverlängerung vermelden. Nach Informationen von Fabrizio Romano steht Jeremie Frimpong (22) unmittelbar vor der Unterschrift unter einem neuen Vertrag. Künftig werde der Rechtsverteidiger bis 2028 an die Werkself gebunden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist der nächste Leverkusener Überraschungscoup der vergangenen Wochen. Jüngst unterschrieb erst Weltmeister Exequiel Palacios (24) einen neuen Vertrag beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer. Zuvor ließ sich wiederum Erfolgstrainer Xabi Alonso von einer Verlängerung bis 2026 überzeugen.

Lese-Tipp

„Nicht die Wahrheit“: Xhaka spricht über Bayer-Wechsel

Die Verkündung von Frimpongs Unterschrift, so fügt Romano an, ist nur noch eine Frage von Stunden, dürfte also noch am heutigen Dienstag erfolgen. Seit seiner Ankunft im Januar 2021 zählt der Niederländer zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft und avancierte zu einem der besten und vor allem offensivstärksten Außenverteidiger der Bundesliga. Namhafte Interessenten wie Manchester United schauen nun in die Röhre.